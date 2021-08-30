Министр обороны Армении Аршак Карапетян 30 августа принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Линн Трейси в сопровождении новоназначенного заместителя главы миссии в Армении Вильяма Лайтенена и новоназначенного военного атташе, полковника Грегори Пайпса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр поздравил г-на Лайтенена и полковника Пайпса с началом миссии в Армении и пожелал им успехов в развитии армяно-американского сотрудничества.

Посол США, в свою очередь, поздравила Аршака Карапетяна с вступлением в должность министра обороны, отметив, что это происходит в достаточно сложный для Армении период.

По просьбе посла США министр обороны представил ситуацию на границах Армении, отметив регулярные провокации со стороны Азербайджана. Аршак Карапетян подтвердил готовность армянской стороны урегулировать вопросы мирным путем, одновременно подчеркнув решимость Армении защищать свои границы и территориальную целостность.

В ходе встречи также были обсуждены возможности придания нового импульса армяно-американскому сотрудничеству в оборонной сфере. Стороны выразили готовность к продолжению плодотворного сотрудничества по представляющим взаимный интерес направлениям.