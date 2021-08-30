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Арман Татоян и Гегам Степанян будут приглашены в комиссию НС по защите прав человека

Арман Татоян и Гегам Степанян будут приглашены в комиссию НС по защите прав человека

Защитник прав человека Армении Арман Татоян и Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян будут приглашены в комиссию по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по защите прав человека и общественным вопросам сообщила председатель комиссии Тагуи Товмасян.

 «Мы приглашаем их для обсуждения приоритетов сферы и вопросов дальнейшего сотрудничества, чтобы понять, какие пункты сотрудничества могут быть между нами», - сказала Тагуи Товмасян.


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