Арман Татоян и Гегам Степанян будут приглашены в комиссию НС по защите прав человека
13:31, 30 Август, 2021
Защитник прав человека Армении Арман Татоян и Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян будут приглашены в комиссию по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Армении.
Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по защите прав человека и общественным вопросам сообщила председатель комиссии Тагуи Товмасян.
«Мы приглашаем их для обсуждения приоритетов сферы и вопросов дальнейшего сотрудничества, чтобы понять, какие пункты сотрудничества могут быть между нами», - сказала Тагуи Товмасян.
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