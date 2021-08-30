Азербайджан продолжает препятствовать возвращению пленных: Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, по случаю Международного дня насильственных исчезновений, выступил с посланием, в котором поднял вопрос о восстановлении прав армянских военнопленных и мирных жителей, задерживаемых в Азербайджане. Глава МИД Армении отметил, что азербайджанские власти отрицают факты пленения десятков армянских военнослужащих и гражданских лиц, которые имеют четкие доказательства, исходя из чего, эти лица автоматически считаются жертвами насильственного исчезновения.

«Арменпресс» представляет послание главы МИД Армении.

«21 декабря 2010 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой выразила глубокую озабоченность проблемой насильственных или недобровольных исчезновений в различных частях мира, включая насильственные или недобровольные аресты, и провозгласила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Жертвы насильственных исчезновений фактически лишены всех прав: свободы, безопасности личности и справедливого судебного разбирательства. К сожалению, во многих случаях они лишены и права на жизнь.

В этот символический день хочу поднять вопрос о привлечении внимания всех наших партнеров к вопросу восстановления прав армянских военнопленных и мирных жителей, незаконно содержащихся в Азербайджане. Власти Азербайджана отрицают факты пленения десятков армянских военнослужащих и мирных жителей, которые имеют четкие доказательства, исходя из чего, эти лица автоматически считаются жертвами насильственного исчезновения. Официальный Баку открыто игнорирует и соответствующие решения ЕСПЧ о предоставлении информации о задерживаемых в Азербайджане армянских военнослужащих и гражданских лицах.

Грубо нарушая требования международного гуманитарного права, Женевских конвенций и 8-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Азербайджан продолжает препятствовать возвращению пленных.

Между тем, в продолжение последовательной политики арменофобии, проводимой высшим руководством Азербайджана, находящиеся в Азербайджане армянские пленные и заложники подвергаются пыткам, бесчеловечному и унизительному обращению. Уже зарегистрированы и случаи лишения их права на жизнь. Незаконные процессы над армянскими военнопленными продолжаются.

Сокрытие Азербайджаном мест содержания армянских военнопленных, реального количества заложников является неоспоримым свидетельством военных преступлений против человечности. В связи с этим, в докладе правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном по итогам визита в Армению и Арцах, запоминается оценка унизительного отношения и пыток со стороны Азербайджана в отношении армянских пленных как военного преступления.

Значимо и то, что и многие другие правозащитные организации, в том числе Freedom House, обратились к этому вопросу, в частности, с призывом к властям Азербайджана для предоставления исчерпывающей информации об армянских заключенных и защиты их прав в полной мере сотрудничать с Европейским судом по правам человека.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить благодарность Европейскому Парламенту, а также и Парламентам ряда стран, в том числе Нидерландов, Словакии, Италии, Бельгии, Люксембурга, многим главам государств, высокопоставленным священнослужителям, правозащитникам и деятелям культуры, парламентариям, международным организациям, всем лица, которые, борясь за высшие ценности прав человека и уважение достоинства, которые в своих заявлениях, призывах, резолюциях, речах поднимают вопрос армянских пленников и требуют их немедленного освобождения и возвращения на Родину.

Следуя совету дня, мы призываем наших международных партнеров, а также правозащитные организации усилить международное давление на власти Азербайджана, требуя соблюдения международного гуманитарного права и немедленного освобождения армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджан в нечеловеческих условиях».