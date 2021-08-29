Карен Налбандян представил национальной сборной особенности системы VAR

Инспектор судей ФИФА и Федерации футбола Армении Карен Налбандянпредставил футболистамнациональной сборной команды Армении особенности системы VAR.

Об этом Арменпресссообщили в Федерации футбола Армении.

Карен Налбандян подробно объяснил, в каких случаях используется система VAR, а в каких футболистам не следует ждать вмешательства этой системы. При этом и игроки, и тренеры имели возможность задать свои вопросы, и они получили исчерпывающие ответы на них от Карена Налбандяна.

Согласно решению исполкома УЕФА, система VAR будет использоваться на чемпионате мира 2022 года— начиная с 4-го тура квалификационного этапа чемпионата, на протяжении всех матчей.Это значит, что и в течение следующих 3-х матчей с участием сборной Армении у судей будет возможность при необходимости обратиться к системе VAR.