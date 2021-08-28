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Президент Республики Армения направил  соболезнование в связи с трагедией в  Казахстане 

Президент Республики Армения направил  соболезнование в связи с трагедией в  Казахстане 

28 августа президент Республики Армения Армен Саркисян направил президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву письмо соболезнования в связи с трагедией в Жамбылском районе. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в  послании, в  частности,  говорится:

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Жамбылском районе, в результате которой погибли военнослужащие и спасатели. Несомненно, их героизм - достойный пример отваги, верности военной службе». 

Президент Саркисян передал родным, близким и родным  погибших слова соболезнования и сочувствия, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, а братскому народу Казахстана - выдержки и силы духа.


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