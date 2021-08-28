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У посольства Туркменистана в Кабуле арестованы пакистанцы со взрывчаткой

У посольства Туркменистана в Кабуле арестованы пакистанцы со взрывчаткой

Граждане Пакистана были задержаны в Кабуле боевиками "Талибана"    рядом с туркменским посольством, у них было обнаружено взрывное устройство 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Hindustan Times.

"Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что после теракта в аэропорту Кабула 26 августа талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана", - сообщают СМИ.

Других подробностей инцидента не сообщается.

 


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