У посольства Туркменистана в Кабуле арестованы пакистанцы со взрывчаткой

Граждане Пакистана были задержаны в Кабуле боевиками "Талибана" рядом с туркменским посольством, у них было обнаружено взрывное устройство

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Hindustan Times.

"Заслуживающие доверия сообщения из Кабула свидетельствуют о том, что после теракта в аэропорту Кабула 26 августа талибы задержали двух граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством у посольства Туркменистана", - сообщают СМИ.

Других подробностей инцидента не сообщается.