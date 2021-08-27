Министр здравоохранения считает ситуацию с коронавирусом в Армении очень тревожной







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«Около 700 пациентов находятся в критическом состоянии. Вызывает беспокойство соотношение общего количества госпитализированных пациентов и тяжелобольных», - сказала Аванесян.



По словам министра, в Армении, как и в других странах, активно циркулирует штамм «Дельта», который отличается как высокой степенью инфекционности, так и более тяжелым течением болезни.



«У нас есть молодые пациенты, которые, при отсутствии каких-либо сопутствующих заболеваний, находятся в очень и очень тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь», - сказала Аванесян. ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В настоящее время в Армении работает 14 медицинских центров, обслуживающих пациентов с коронавирусом.Как сообщает «Арменпресс» , об этом заявила на заседании правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян. По ее словам, в больницах имеется 1500 коек, из которых 1143 в настоящее время заняты.«Около 700 пациентов находятся в критическом состоянии. Вызывает беспокойство соотношение общего количества госпитализированных пациентов и тяжелобольных», - сказала Аванесян.По словам министра, в Армении, как и в других странах, активно циркулирует штамм «Дельта», который отличается как высокой степенью инфекционности, так и более тяжелым течением болезни.«У нас есть молодые пациенты, которые, при отсутствии каких-либо сопутствующих заболеваний, находятся в очень и очень тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь», - сказала Аванесян.