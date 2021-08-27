Миротворцы обеспечивают безопасность строительства водохранилища в Арцахе
10:55, 27 Август, 2021
ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечивают безопасность строительства нового водохранилища для промышленных нужд населения Нагорного Карабаха.
Как сообщает «Арменпресс», об этом распространило заявление Минобороны РФ.
«Объект расположен недалеко от линии соприкосновения, поэтому присутствие российских миротворцев необходимо», - сказал Алексей Колесников, пресс-секретарь миротворцев.
Гидротехники приступили к инженерным работам по строительству водохранилища у линии соприкосновения в Мартакертском районе.
«Здесь мы работаем над сохранением артезианской воды, и с этой целью мы обратились к миротворческому командованию для обеспечения безопасности. Командование по поддержанию мира предоставило нам подразделение, которое в настоящее время обеспечивает безопасность нашей работы. Мы благодарим миротворческий контингент за своевременную поддержку», - сказал Адам Григорян, представитель горнодобывающей компании.
Ожидается, что к концу года будет завершено строительство водохранилища для поддержания грунтовых вод и ресурсов подземных вод.
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