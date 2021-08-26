Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны
12:12, 26 Август, 2021
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что число жертв 44-дневной Арцахской войны с армянской стороны составляет 3777 человек, из них 3702 военнослужащих и 75 гражданских лиц, местонахождение 243 военнослужащих неизвестно.
Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном Собрании.
«Я публикую цифры, подтвержденные свидетельствами о смерти», - добавил Пашинян.
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