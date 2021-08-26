В парламенте Армении продолжается обсуждение государственной программы: Премьер- министр выступит с заключительной речью

ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании РА продолжается обсуждение плана действий правительства на 2021-2026 годы.



Как сообщает «Арменпресс», в конце заседания 25 августа Председатель НС Армении Ален Симонян сообщил,что 26 августа будет еще 4 выступления, а также по одному выступлению от имени фракций, после чего премьер-министр Армении выступит с заключительной речью. Программа правительства будет поставлена на голосование после выступления премьер-министра.



Национальное собрание приступило к обсуждению государственной программы 24 августа.