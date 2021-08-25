Премьер Израиля хочет создать ближневосточную коалицию против Ирана

Израиль намерен работать над созданием коалиции арабских стран, которые хотят ограничить влияние Ирана в регионе. Как передает Арменпресс, об этом заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет в опубликованном во вторник интервью газете The New York Times.

По словам премьера, на встрече в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом 26 августа он представит новое стратегическое видение по этому вопросу. "То, что нам надо сделать, чем мы занимаемся, это создание региональной коалиции рациональных арабских стран, которые вместе с нами дадут отпор и заблокируют эту экспансию", - сказал он.

Как отмечает издание, Беннет не вдавался в детали этих планов.

Ранее в августе Беннет принимал в Тель-Авиве директора ЦРУ Уильяма Бернса. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание Ирану, а также развитию сотрудничества в области разведки и безопасности.