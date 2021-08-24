США с союзниками за 10 дней эвакуировали из Кабула 58,7 тыс. человек

США вместе с союзниками и партнерами смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула с 14 августа уже примерно 58,7 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Почти 21,6 тыс. человек были эвакуированы из Кабула в период с 03:00 по времени Восточного побережья США 23 августа по 03:00 24 августа (с 10:00 мск 23 августа по 10:00 мск 24 августа). С 14 августа мы вывезли около 58,7 тыс. человек, с конца июля - 63,9 тыс. человек", - отметил он на своей странице в Twitter.

После объявления в апреле президентом США Джо Байденом о начале вывода американских войск из Афганистана движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и 15 августа вошло без боя в Кабул. Афганский президент Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов, а также стремящихся выбраться из страны афганцев из кабульского аэропорта.