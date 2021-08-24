Личная вовлеченность Путина - залог развития армяно-российских отношений: премьер- министр
12:32, 24 Август, 2021
Ереван, 24 августа, Арменпресс. Армения будет продолжать укреплять и расширять союзнические отношения и стратегическое партнерство с Россией. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр РА Никол Пашинян заявил об этом с трибуны Национального собрания.
По словам премьер-министра, на основе ряда договоров между Республикой Армения и Российской Федерацией продолжают расширяться возможности 102-й российской военной базы в Армении.
"В Горисском и Сисианском районах Сюникской области Армении основаны опорные пункты 102-й российской военной базы. В ряде государственных пограничных участков Армении в охране принимают участие российские пограничники. С Россией мы тесно сотрудничаем в формате рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций. Россия вовлечена в обсуждения ситуации в Сотк-Хознаваре. Россия является страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и, конечно, присутствие миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе является ключевым фактором обеспечения безопасности", - подчеркнул Пашинян.
Для премьер-министра вызывает серьезную озабоченность тот факт, что против миротворцев РФ в Азербайджане генерируется мощная контрпропаганда и предпринимаются действия.
"Думаю, что факт осуждения азербайджанскими судами наших пленных граждан к лишению свободы на долгие годы преследует цель дискредитировать миротворческие силы Российской Федерации и миротворческую миссию Российской Федерации", - добавил Пашинян.
Премьер-министр подчеркнул, что будут предприняты шаги для дальнейшего укрепления армяно-российского политического диалога на высшем уровне, углубления сотрудничества с Россией в многостороннем формате ЕАЭС,ОДКБ, СНГ и других.
"Должен подчеркнуть ту особую личную роль, что в деле развития армяно-российских отношений, обеспечения безопасности и стабильности в нашем регионе, остановки 44-дневной войны, возвращения наших пленных играл и играет президент Российской Федерации Владимир Путин. Личная вовлеченность президента Путина и атмосфера доверия между нами-залог постоянного повышения эффективности армяно-российских отношений", - заключил Пашинян.
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