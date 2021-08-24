СК предлагает амнистию лицам, привлеченным к ответственности за нетяжкие преступления, и участвовавшим в войне

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Следственный комитет РА выпустил в обращение законопроект, в котором предлагается применить амнистию к лицам, подозреваемым в совершении преступления средней тяжести, обвиняемым или осужденным за это преступление, и участвовавшим в 44-дневной Арцахской войне. Как сообщает «Арменпресс», проект опубликован на совместном сайте e-draft.am для размещения проектов правовых актов.



Законопроектом предлагается также применить амнистию в отношении военнослужащих, осужденных за совершение преступления против порядка воинской службы, предусмотренного главой 32 Уголовного кодекса, до окончания срока действия военного положения-24 марта 2021 года.

В проекте предусмотрено положение о том, что амнистия применяется также в отношении лиц, находящихся в розыске до вступления предлагаемого закона в силу, которые до 1 февраля 2022 года включительно лично добровольно явятся в органы уголовного преследования, а если дело находится в производстве суда - в суд.

Законопроект определяет сферу применения амнистии, действие закона, положения, обеспечивающие его применение.