Армения проявляет реальную заинтересованность в укреплении и развитии ОДКБ. Станислав Зась

Армения проявляет активность и искреннюю заинтересованность в укреплении и развитии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил генсек ОДКБ Станислав Зась, коснувшись вопроса председательства Армении в ОДКБ, а также приоритетов ОДКБ на ближайшие годы.

«В настоящее время в Республике Армения проводится работа по определению своих приоритетов в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. Поэтому говорить о приоритетах на ближайшие годы пока рано. Хочу отметить, что Армения занимала очень активную позицию в нашей организации, всегда проявляла реальный интерес к укреплению и развитию нашей организации. Уверен, что эти приоритеты позволят нам предпринять определенные шаги по повышению эффективности ОДКБ в следующем году», - сказал Зась.

Армения примет председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 16 сентября.