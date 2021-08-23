Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август

Армения проявляет реальную заинтересованность в укреплении и развитии ОДКБ. Станислав Зась

Армения проявляет реальную заинтересованность в укреплении и развитии ОДКБ. Станислав Зась

Армения проявляет активность и  искреннюю заинтересованность в укреплении и развитии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Как  передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил генсек ОДКБ Станислав Зась, коснувшись вопроса председательства Армении в ОДКБ, а также приоритетов ОДКБ на ближайшие годы.    

«В настоящее время в Республике Армения проводится работа по определению своих приоритетов в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности. Поэтому говорить о приоритетах на ближайшие годы пока рано. Хочу отметить, что Армения занимала очень активную позицию в нашей организации, всегда проявляла реальный интерес к укреплению и развитию нашей организации. Уверен, что эти приоритеты позволят нам предпринять определенные шаги по повышению эффективности ОДКБ в следующем году», - сказал Зась. 

Армения примет председательство в  Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 16 сентября.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]