Государственный симфонический оркестр Армении примет участие в 10-м международном фестивале InClassica в Дубае
14:31, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 25 августа Государственный симфонический оркестр Армении во главе с художественным руководителем Сергеем Смбатяном отбудет в Дубай.
Как сообщили «Арменпресс» в оркестре, они примут участие в 10-м Международном фестивале классической музыки InClassica, который стартовал 15 августа и завершится 26 сентября.
В течение 43 дней фестиваля в крупнейшем музыкальном событии примут участие 38 всемирно известных исполнителей, 8 ведущих оркестров и 12 дирижеров.
Среди участников - обладатель Грэмми и Эйвери Фишер, скрипач Гил Шахам, народный артист России Денис Мацуев, , обладатель премий Эмми и ECHO Klassik, оперный певец Даниэль де Низ, обладатель премии Грэмми, скрипач Максим Венгеров и другие.
В фестивале примут участие Национальный оркестр России, Иерусалимский симфонический оркестр, Государственный филармонический оркестр земли Рейнланд-Пфальц Германии, Государственный симфонический оркестр Армении и другие известные оркестры. Будет много премьер. Резидент-композитор фестиваля - Алексей Береговой.
Параллельно с фестивалем в Дубае пройдет финальный этап конкурса пианистов. Он стартовал 15 августа и продлился до 3 сентября. В конкурсе принимают участие 14 пианистов, прошедших предвыборный этап в разных странах.
В рамках фестиваля состоится презентация Ближневосточной академии классической музыки.
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