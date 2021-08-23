Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров

Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов, мяч находится на стороне Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, для восстановления доверия между Москвой и Брюсселем потребуется время, а первым конструктивным шагом со стороны Евросоюза мог бы стать отказ от попыток политизировать торгово-экономическое взаимодействие с Россией, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Со своей стороны всегда открыты к конструктивному сотрудничеству на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов. "Мяч" на стороне есовских коллег", - сказал Лавров в интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет".

Ранее министр иностранных дел России заявил, что РФ готова возобновить любые контакты с Евросоюзом.

В середине июля главы МИД стран Европейского союза формально оформили продление еще на шесть месяцев, до 31 января 2022 года, экономических санкций против России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода уже шесть лет подряд. Перед решением о продлении санкций страны ЕС оценивают выполнение минских соглашений.

Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе.

Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.