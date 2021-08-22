Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Президент России Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Путин также отметил: «Эти ужасы, которые сейчас в Афганистане, не так давно были у нас, и мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны.

«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики»,- подчеркнул Путин.