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Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

Президент России Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к  безопасности России.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Путин также отметил: «Эти ужасы, которые сейчас в Афганистане, не так давно были у нас, и мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны.

«Мы не хотим, чтобы под видом беженцев из Афганистана у нас появились боевики»,- подчеркнул Путин.


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