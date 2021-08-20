При  поддержке  Ирана  для  ценителей  искусства  создан   образовательно-культурный  проект  «Фокус.  Мегри»

Национальный центр эстетики при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения внедрил образовательно-культурный проект «Фокус. Мегри» для всех желающих города Мегри и других населенных пунктов Сюникской области Армении.

Как передает Арменпресс, он длился с 30 июля по 15 августа.

«У нашего центра много отделений за пределами Еревана. В филиале Национального центра эстетики Мегри открылись краткосрочные студии фотографии, кинопроизводства, полиграфии, графического дизайна, архитектуры и литературы, где специалисты из Еревана представили свои профессиональные мастерские. Мы выбрали Мегри в качестве первой точки для этого проекта, учитывая особенность этой общины – ее приграничное положение», - сказал в беседе с Арменпресс директор Национального центра эстетики Ваан Бадалян.

По его словам, в рамках проекта в Мегри находились 6 специалистов центра, которые за 18 дней передали свои знания всем желающим. В результате работы создано 7 архитектурных проектов, более 80 графических дизайнов, 25 графических принтов, 73 фотоработы, 5 документальных короткометражных фильмов. В рамках проекта налажено производство футболок и сумок, запущен литературный блог «Меграгир», а участники мастерской графического дизайна создали герб города Мегри.

«Нашей целью было привнести в Мегри такие виды искусства, которых раньше здесь не было. Участников было много - около 150 человек. Самому младшему было 10 лет, а самому старшему - 65. Последний занимался литературной работой и полиграфией. В рамках литературной работы они научились грамотно работать с текстом - писать сценарии, сказки. Участники были из городов Мегри, Агарак, из села Шванидзор и других близлежащих населенных пунктов», - сказал Бадалян.

Первый образовательно-культурный проект «Фокус. Мегри» состоялся, второй планируется реализовать в Горисе.

Реализации проекта содействовал Культурный центр посольства Исламской Республики Иран в Армении. Бадалян сообщил, что в ближайшее время в Мегри планируется проведение фестиваля иранского кино.

«Мы получили из посольства проектор, звуковую систему и экран, которые использовались для создания фильмов», - сказал Бадалян.

Советник культурного центра посольства Ирана Сейед Хоссейн Табатабаи отметил, что они придают большое значение развитию отношений с Арменией, особенно в Мегри.

«Мы считаем важными все мероприятия, которые реализуются в наших странах, и могут еще больше укрепить отношения между Арменией и Ираном. Как только нам поступило предложение, мы согласились сотрудничать. Мы старались быть полезными в становлении и развитии этого центра и превращении его в центр армяно-иранской дружбы», - сказал Табатабаи.

Он добавил, что достигнуты договоренности с армяно-иранскими группами дружбы. Эти структуры иранских провинций, граничащих с Арменией, также выразили готовность участвовать в культурной жизни Республики Армения.