До конца года в Гюмри будут отремонтированы более 30 улиц

ГЮМРИ, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Гюмри ведутся масштабные дорожно-строительные работы.



Как сообщает «Арменпресс», только на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) капитально ремонтируются 23 улицы, по субвенциальной программе 9 улиц и 1 площадь.

Работа над 7 из них уже началась. «Реконструкция остальных улиц начнется через 1-2 дня и завершится к концу этого года. В результате у нас будет около 19 км отремонтированных дорог. В настоящее время работы идут нормально», - сказал «Арменпресс» начальник управления жилищно-коммунальной защиты мэрии Гюмри Княз Манасян, заверив, что не все улицы центральные, некоторые второстепенные улицы также ремонтируются. на улицах, у которых есть возможность также строятся дренажные системы.



Говоря о сроках, Княз Манасян выразил надежду, что компании уложатся в сроки, не исключая, что городу нужны хорошие уличные строители. «На всех улицах идет ремонт, текущий ремонт завершен 2 месяца назад. В рамках программы субвенции отремонтировано 8 улиц и 1 площадь», - сказал князь Манасян.



Наряду с ремонтом улиц на них устанавливают новые светофоры.



Арменуи Мхоян