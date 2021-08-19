Правительство планирует сократить сроки призывной военной службы за счет расширения службы по контракту

ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении предусматривает постепенный переход к профессиональной армии в стратегической перспективе. Существенно изменится структура призыва.



Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в утвержденном правительством плане действий правительства РА на 2021-2026 годы, который в ближайшее время будет направлен в парламент.



В программе говорится, что широкомасштабный процесс реформ, начатый ВС Армении, состоит из структурных и содержательных изменений.



«Учитывая перспективы развития и совершенствования военной службы, в ближайшее время Правительство будет добиваться сокращения сроков военной службы в связи с ростом контрактной службы. Тем самым государство будет стимулировать как материальные, так и морально-психологические механизмы военной службы», - говорится в программе.



Утверждается, что правительство повысит эффективность системы управления Вооруженными Силами. В законодательство будут внесены необходимые изменения для решения вопросов национальной обороны и уточнения процедур оборонного планирования, включая полномочия и обязанности государственной системы военной безопасности.



Будет пересмотрена Стратегия национальной безопасности Республики Армения, будет разработана новая Военная доктрина, план государственной обороны, а также усовершенствованы инструменты и процедуры для подготовки государства к обороне. В целях сокращения периода принятия решений Управлением Вооруженных Сил и для повышения эффективности управления будет внедрена единая автоматизированная система управления, которая обеспечит быстрое и прогрессивное принятие решений в соответствии с современной военной наукой. С этой целью в воинских частях Вооруженных Сил будут проведены организационные и кадровые изменения. Для решения поставленных задач будут сформированы воинские части с высокой мобильностью, огневой мощью, способные вести самостоятельные боевые действия в течение длительного времени.



Согласно программе, правительство продолжит процесс приобретения новых образцов вооружения, модернизации военной техники. Более целенаправленная политика будет проводиться в области военно-технического сотрудничества со странами-союзниками. Особое внимание будет уделено развитию союзно-партнерских отношений в этой области, в частности, расширению сотрудничества с Российской Федерацией, которое будет направлено, прежде всего, на повышение военного потенциала объединенных сил (систем) и обеспечение максимальной оперативной совместимости вооруженных сил двух стран.



Правительство продолжит совершенствовать мобилизационную подготовку и механизмы мобилизации. Запустятся система территориальной обороны, действующий резерв и мировые программы военной подготовки. И задействованные силы, и новые технические решения улучшат систему охраны государственной границы РА.



Правительство всегда уделяло особое внимание повышению социальной защиты военнослужащих и членов их семей, поэтому Правительство повысит материальные и социальные гарантии военнослужащих, повысит привлекательность военной службы и повысит престиж военнослужащих. Повышение заработной платы и других выплат военнослужащим, государственные программы по обеспечению жильем, социальные и медицинские программы для военнослужащих, пострадавших от войны, получат новый импульс.



«Республика Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать и преобразовывать Вооруженные Силы не для агрессии, а для защиты от агрессии. Республика Армения не намерена завоевывать территории», - говорится в программе.