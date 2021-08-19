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Правительство планирует сократить сроки призывной военной службы за счет расширения службы по контракту

Правительство планирует сократить сроки призывной военной службы за счет расширения службы по контракту

ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Правительство Армении предусматривает постепенный переход к профессиональной армии в стратегической перспективе. Существенно изменится структура призыва.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в утвержденном правительством плане действий правительства РА на 2021-2026 годы, который в ближайшее время будет направлен в парламент.

В программе говорится, что широкомасштабный процесс реформ, начатый ВС Армении, состоит из структурных и содержательных изменений.

«Учитывая перспективы развития и совершенствования военной службы, в ближайшее время Правительство будет добиваться сокращения сроков военной службы в связи с ростом контрактной службы. Тем самым государство будет стимулировать как материальные, так и морально-психологические механизмы военной службы», - говорится в программе.

Утверждается, что правительство повысит эффективность системы управления Вооруженными Силами. В законодательство будут внесены необходимые изменения для решения вопросов национальной обороны и уточнения процедур оборонного планирования, включая полномочия и обязанности государственной системы военной безопасности.

Будет пересмотрена Стратегия национальной безопасности Республики Армения, будет разработана новая Военная доктрина, план государственной обороны, а также усовершенствованы инструменты и процедуры для подготовки государства к обороне. В целях сокращения периода принятия решений Управлением Вооруженных Сил и для повышения эффективности управления будет внедрена единая автоматизированная система управления, которая обеспечит быстрое и прогрессивное принятие решений в соответствии с современной военной наукой. С этой целью в воинских частях Вооруженных Сил будут проведены организационные и кадровые изменения. Для решения поставленных задач будут сформированы воинские части с высокой мобильностью, огневой мощью, способные вести самостоятельные боевые действия в течение длительного времени.

Согласно программе, правительство продолжит процесс приобретения новых образцов вооружения, модернизации военной техники. Более целенаправленная политика будет проводиться в области военно-технического сотрудничества со странами-союзниками. Особое внимание будет уделено развитию союзно-партнерских отношений в этой области, в частности, расширению сотрудничества с Российской Федерацией, которое будет направлено, прежде всего, на повышение военного потенциала объединенных сил (систем) и обеспечение максимальной оперативной совместимости вооруженных сил двух стран.

Правительство продолжит совершенствовать мобилизационную подготовку и механизмы мобилизации. Запустятся система территориальной обороны, действующий резерв и мировые программы военной подготовки. И задействованные силы, и новые технические решения улучшат систему охраны государственной границы РА.

Правительство всегда уделяло особое внимание повышению социальной защиты военнослужащих и членов их семей, поэтому Правительство повысит материальные и социальные гарантии военнослужащих, повысит привлекательность военной службы и повысит престиж военнослужащих. Повышение заработной платы и других выплат военнослужащим, государственные программы по обеспечению жильем, социальные и медицинские программы для военнослужащих, пострадавших от войны, получат новый импульс.

«Республика Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать и преобразовывать Вооруженные Силы не для агрессии, а для защиты от агрессии. Республика Армения не намерена завоевывать территории», - говорится в программе.


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