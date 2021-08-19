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Элина Даниелян отстает от лидера на пол-очка

Элина Даниелян отстает от лидера на пол-очка

ЕРЕВАН, 19 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Член женской сборной Армении по шахматам Элина Даниелян все еще на пол-очка отстает от лидера личного первенства Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в 9 туре индивидуального чемпионата Европы по шахматам среди женщин Даниелян соревновалась с лидером турнирной таблицы, представительницей Украины Лулиджией Осмак. Игра закончилась ничьей. Сейчас у Даниелян 7 очков, а у Осмак 7,5 очков.

Из других представительниц Армении Анна Саргсян набрала 6 очков, а Лилит Мкртчян - 5,5 очков .

До конца чемпионата Европы осталось 2 тура. 117 шахматисток из 29 стран принимают участие в индивидуальном чемпионате Европы среди женщин, который проходит в городе Яссы, Румыния. Среди участников турнира 5 гроссмейстеров, 22 женщины гроссмейстера, 22 мастера международного класса и 17 женщин международного класса.

Армению в турнире представляют гроссмейстер Элина Даниелян, мастер международного класса Лилит Мкртчян, гроссмейстеры Анна Саркисян, Мария Горгян, женщины-гроссмейстеры Сусанна Габоян, Сирануш Гукасян, и женщина мастер ФИДЕ Мариам Мкртчян.


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