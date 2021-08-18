Президент Арцаха  наградил  ополченцев и добровольцев, участвовавших в 44-дневной войне

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян наградил ряд ополченцев и добровольцев за исключительное мужество, проявленное при защите государственной границы Арцаха во время 44-дневной войны.

Как передает Арменпресс, медали были вручены также и посмертно.

Церемония началась минутой молчания, затем прозвучали гимны Арцаха и Армении.

Советник министра обороны РА генерал-майор Вардан Аветисян отметил, что на церемонии награждения особое внимание уделяется тому, чтобы еще раз оценить роль преданных армянского народа.

Перед выступлением Араик Арутюнян отметил, что преклоняется перед памятью всех героев-мучеников, подчеркнув, что в зале находится герой Арцаха, командир добровольческого отряда Сурен Багдасарян.

"Спасибо всем нашим героям. Этими наградами мы подытоживаем и ценим заслуги, оказанные всем волонтерским сообществом Родине. У нас были неудачи. Но несмотря на все, Арцах существует сегодня и продолжает жить. Я убежден, что у Армении и Арцаха светлое будущее и впереди еще много побед», - сказал Араик Арутюнян.

58-летний Авраам Карапетян родился в Ереване и был награжден медалью Арцаха «За отвагу» за заслуги в 44-дневной войне. «Я принимал участие не только в этой войне, я сражался с врагом и во время первой Арцахской войны. Я участвовал в этой войне с первого дня, с 27 сентября по 9 ноября, мы были в Арцахе. Я получил осколочные ранения в голову, плечи и ноги. Я был разведчиком», - сказал Карапетян.

Авраам Карапетян, помимо медали Арцаха «За отвагу», получил также медаль «Гарегин Нжде» Вооруженных сил РА.

«В какой-то момент бойцы нашего отряда испугались меня. Я издавал звук гранатомета, все легли, через несколько секунд они поняли, что это я, и мы все начали смеяться», - вспоминал Карапетян.

Один из членов Всемирного добровольческого отряда, который был заместителем командира отряда, сообщил, что воевал в Гадрутском районе и находился в Арцахе с 29 сентября по 30 октября. «Мы вышли на позиции - около 240 человек, на конец октября у нас уже было более 20 жертв, а также около 60 раненых. Нам сказали, что позволят нам уйти с позиций на неделю и отдохнуть, потом мы вернемся снова. Но через неделю все закончилось», - сказал он.