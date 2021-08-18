"Талибан"* открыл огонь по митингующим в Афганистане

Талибы открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага в Афганистане. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА Новости.

Участники акции собрались в провинции Нангархар.

Как сообщает агентство, в результате стрельбы погибли два человека, 12 пострадали.

Ранее "Талибан"* объявил о захвате власти в стране. Президент республики Ашраф Гани бежал из Афганистана.

Ранее радио Sputnik сообщало, можно ли верить заявлению талибов о "всеобщей амнистии" в Афганистане.