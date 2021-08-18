Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

Известен день выборов в Совет старейшин Гюмри

Известен день выборов в Совет старейшин Гюмри
ГЮМРИ, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС: 17 августа губернатор Ширакской области Ованес Арутюнян подписал постановление о назначении на 17 октября очередных выборов в Гюмрийский совет общины Ширакской области.

Как сообщает«Арменпресс», очередные выборы в городской совет Гюмри пройдут по пропорциональной избирательной системе. Выборы в Совет старейшин в Гюмри пройдут во второй раз по этой избирательной системе.

В сентябре партии передадут в окружную комиссию списки кандидатов в депутаты Совета старейшин.

Арменуи Мхоян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]