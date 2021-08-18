Известен день выборов в Совет старейшин Гюмри
09:49, 18 Август, 2021
ГЮМРИ, 18 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС: 17 августа губернатор Ширакской области Ованес Арутюнян подписал постановление о назначении на 17 октября очередных выборов в Гюмрийский совет общины Ширакской области.
Как сообщает«Арменпресс», очередные выборы в городской совет Гюмри пройдут по пропорциональной избирательной системе. Выборы в Совет старейшин в Гюмри пройдут во второй раз по этой избирательной системе.
В сентябре партии передадут в окружную комиссию списки кандидатов в депутаты Совета старейшин.
Арменуи Мхоян
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