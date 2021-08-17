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НС Армении проведет закрытое обсуждение пограничной ситуации

НС Армении проведет закрытое обсуждение пограничной ситуации

Глава фракции «Гражданский договор» Национального Собрания Республики Армения Айк Конджорян договорился с руководителем фракции «Айастан» Сейраном Оганяном организовать обсуждение в парламенте пограничной ситуации. 

Как  передает Арменпресс, об этом Конджорян объявил в Национальном Собрании.

«Мы поговорили с господином Оганяном, договорились, что целесообразнее организовать обсуждение 18 августа. Мы работаем в этом направлении. Завтра утром мы поделимся с нашими коллегами из оппозиции подробностями о времени встречи и приглашенных гостях. Мы постараемся организовать закрытое обсуждение в Национальном Собрании», - сказал Конджорян.

Блок «Айастан» ранее предлагал обсудить недавние события на армяно-азербайджанской границе в Национальном Собрании.


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