Бойцы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) получили приказ не занимать опустевшие здания иностранных дипмиссий в Афганистане и не останавливать машины дипломатов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

По его словам, членам движения приказано соблюдать неукоснительную дисциплину и не препятствовать передвижению автомобилей с дипломатическими номерами. "Талибан" также призывает жителей Афганистана продолжать заниматься повседневными делами и не сворачивать экономическую активность.