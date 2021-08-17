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Reuters: бойцы "Талибана" получили приказ не занимать пустующие здания посольств в Кабуле

Reuters: бойцы "Талибана" получили приказ не занимать пустующие здания посольств в Кабуле

Бойцы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) получили приказ не занимать опустевшие здания иностранных дипмиссий в Афганистане и не останавливать машины дипломатов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя талибов.

По его словам, членам движения приказано соблюдать неукоснительную дисциплину и не препятствовать передвижению автомобилей с дипломатическими номерами. "Талибан" также призывает жителей Афганистана продолжать заниматься повседневными делами и не сворачивать экономическую активность.


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