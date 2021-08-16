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В направлении Гегаркуника произошла перестрелка: погибли один армянский и три вражеских военнослужащих

В направлении Гегаркуника произошла перестрелка: погибли один армянский и три вражеских военнослужащих

Подразделения вооруженных сил Азербайджана, 16 августа около 18:10, в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из стрелкового разнокалиберного оружия по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в результате развернувшейся  интенсивной перестрелки военнослужащий N-й воинской части ВС Армении Арман Оганесович Акобян, 2002 года рождения, получил смертельное огнестрельное ранение.

В результате ответных действий армянской стороны противник имеет минимум трех погибших и одного раненного.


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