В Ереване открылся памятник Махатме Ганди
14:44, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Церемония открытия статуи Махатмы Ганди, политического лидера Индии, пионера мира, состоялась 16 августа в парке Буэнос-Айреса (участок улицы Алабян-Маргарян) в Ереване.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Министерства образования и науки РА, на мероприятии присутствовали заместитель министра МСФО Ара Хзмалян, находящийся с официальным визитом в Армении председатель Совета по культурному сотрудничеству Индии, член верхней палаты парламента Индии Вихай Сахасрабудхе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль.
«Армяно-индийские исторические связи имеют глубокие корни. С древних времен армяне были активны в Индии в области издательского дела, экономики и торговли. И это событие - свидетельство стабильности и прогресса этих отношений. Примите установку статуи Махатмы Ганди в Ереване как дань уважения армянского народа истории индийского народа», - поздравил своих коллег с открытием статуи великой личности заместитель министра образования и науки Ара Хзмалян.
Председатель Совета по культурному сотрудничеству Индии, член верхней палаты парламента Индии Вихай Сахсрабхуде поблагодарил за решение установить памятник индийскому лидеру в Ереване.
«Установив эту статую, армяне и приехавшие в Армению из Индии индийцы, всегда будут помнить принципы и идеологию Махатмы Ганди. Это будет для нас движущей силой в создании лучшего мира», - сказал он.
Говоря о деятельности Ганди, он отметил, что Махатма Ганди был одним из лидеров и идеологов движения Индии за независимость от Великобритании. Ганди выбрал мирное восстание как средство борьбы, борьбы без зла, стрельбы, где единственным оружием людей является их жизнь. Когда в 1947 году благодаря его настойчивым усилиям Индия мирно обрела независимость от Великобритании, мир убедился в эффективности идеологии Ганди. День рождения Махатмы Ганди, 2 октября, отмечается в Индии как национальный праздник, а во всем мире как День ненасилия.
Посол Кишан Дан Деваль также поблагодарил за открытие памятника Ганди в Ереване, посчитав это аргументом в пользу укрепления и продолжения давних армяно-индийских отношений.
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