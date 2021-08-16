В Ерасхе вражеским снайпером убит армянский солдат
12:02, 16 Август, 2021
ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Утром 16 августа подразделения ВС Азербайджана также провели провокацию в направлении Нахичевани на армяно-азербайджанской границе, на участке Ерасх.
В частности, около 09:50, смертельное огнестрельное ранение от выстрела вражеского снайпера получил военнослужащий N войсковой части ВС РА старший унтер-офицер Ваан Димикович Татосян, 1975 года рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Минобороны РА.
«Министерство обороны РА разделяет горечь утраты, выражает поддержку членам семьи, родственникам и коллегам погибшего военнослужащего. В результате ответных действий армянской стороны противник понес потери», - говорится в сообщении Минобороны.
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