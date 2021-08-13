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Германия и другие страны эвакуируют своих граждан из Афганистана

Германия и другие страны эвакуируют своих граждан из Афганистана

США, Великобритания, Канада, Германия и другие страны эвакуируют сотрудников своих посольств и граждан из Афганистана. 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на The Guardian, Пентагон направит в Афганистан 3 тысячи бойцов отрядов специального назначения для безопасной эвакуации дипломатов, сотрудников посольства. Речь идет о 20 тысячах граждан. Великобритания также  отправит 600 военнослужащих для эвакуации дипломатов и граждан  из Афганистана.

Посольство Германии, в свою очередь, призвало всех своих граждан как можно скорее покинуть страну. 

Франция, Норвегия и Дания также призвали своих граждан покинуть Афганистан.

Российская Федерация пока не планирует эвакуировать своих граждан. Об этом заявил пресс-секретарь дипмиссии России Никита Ищенко, добавив, что граждане России еще не обращались к ним с такой просьбой.

Ситуация в Афганистане ухудшилась в последние недели после того, как Вашингтон начал вывод американских войск

За короткий промежуток времени талибы захватили большое количество районов. Эксперты не исключают, что талибы могут захватить столицу Кабул в течение нескольких месяцев.


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