Время в Ереване: 11:07:36,   13 Август

Владимир Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Владимир Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил вопросы обороны и международной безопасности на очередной встрече с постоянными членами Совета Безопасности. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности", - сказал глава государства.    

Президент России подчеркнул, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку. 

"Нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", - указал он.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгуи другие члены  Совбеза.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]