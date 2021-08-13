Владимир Путин обсудил с Совбезом международное сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил вопросы обороны и международной безопасности на очередной встрече с постоянными членами Совета Безопасности.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности", - сказал глава государства.

Президент России подчеркнул, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку.

"Нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность", - указал он.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгуи другие члены Совбеза.