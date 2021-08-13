«SUMMEET»: в Армении впервые пройдет Международный фестиваль современного танца
11:23, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Культурная общественная организация "Сарер", при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, впервые 23-29 августа проведет в Ереване Международный летний фестиваль современного танца "SUMMEET".
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки культуры и спорта РА, проект реализуется совместно с танцевальным домом Kannon Dance в Санкт-Петербурге, Ереванской Оперной студией Государственной консерватории имени Комитаса и танцевальным проектом Balmanukyan Dance Project. Основная площадка фестиваля - зал оперной студии консерватории.
Фестиваль «SUMMEET» включает в себя все проявления современного танца - танцевальные номера, перформансы, мастер-классы и лекции приглашенных специалистов из разных стран мира, а также специальную танцевальную кинопрограмму, посвященную отдельной площадке.
«Сегодня мы проводим новый танцевальный фестиваль, который станет еще одной культурной опорой нашей страны. «Я убежден, что «SUMMEET» станет площадкой для современного армянского танца, который из года в год будет выводить его на мировую арену», - сказал Вадим Каспаров, международный продюсер фестиваля «SUMMEET», директор танцевального дома «Kannon Dance».
Сообщаем, что фестиваль откроется выступлением Валерии Каспаровой «Черный сад» с танцевальным спектаклем, посвященным Первой Арцахской войне, творческая деятельность которой началась накануне Второй Арцахской войны.
В рамках фестиваля «SUMMEET» впервые в Армении будет показан танцевальный проект «Dancewalk», созданный известным швейцарским хореографом Фуфуа д'Имобилите. «Dancewalk» - это танцевальное выражение в пространстве-времени, где танец становится географией, а человек становится частью ландшафта. Благодаря такому необычному представлению, в дни фестиваля танец выйдет из закрытых залов и протянется по улицам Еревана.
Ядром фестиваля является армянская выставка, которая объединяет лучшие постановки современных армянских хореографов. Единственный в Армении коллектив инклюзивного танцевального театра также выступит в рамках армянского спектакля.
Интересна и пятидневная лаборатория под руководством армянского хореографа Арсена Меграбяна, в рамках которой танцоры из разных стран мира объединятся, чтобы в короткие сроки получить сценический образ.
Завершение недельного фестиваля современного танца отметит известная российская труппа «Балет Москва» своим спектаклем «Все дороги ведут на север». Спектакль - лауреат Государственной театральной премии России «Золотая маска» 2017 в номинации «Современный танец/Лучшее исполнение».
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