Для участников арцахских войн пройдут бесплатные курсы по 16 технологическим направлениям
10:54, 13 Август, 2021
ЕРЕВАН, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Продолжается процесс регистрации на курсы по 16 технологическим направлениям в рамках программы «Сотрудничество профессионального учебного заведения с частным сектором» 2021 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства высокотехнологичной промышленности РА. Курсы по всем направлениям уже начались, всего на программу подал заявку 2291 человек.
Учебные направления доступны участникам арцахских войн бесплатно. Для тех, кто пройдет приемный этап, курсы будут бесплатными - плата за обучение, выплачиваемая студентом, будет возмещена организацией-победителем.
В рамках программы предусмотрено проведение онлайн-курсов для около 4500 специалистов начального и среднего звена на всей территории Республики Армения и Республики Арцах.
Исходя из среднего балла участников выпускных экзаменов, плата за обучение будет финансироваться государством - в Ереване - 30-70%, в регионах и в Республике Арцах - в размере 40-80%.
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