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Армия обороны Арцаха предотвратила попытку противника пересечь линию соприкосновения

Армия обороны Арцаха предотвратила попытку противника пересечь линию соприкосновения

В ночь на 12 августа подразделения ВС Азербайджана в западной части Республики Арцах попытались пересечь линию соприкосновения арцахских и азербайджанских вооруженных сил. «Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

В результате противодействия Армии обороны попытка была пресечена, противник был отброшен на исходные позиции. С армянской стороны потерь нет.

О провокации азербайджанской стороны незамедлительно было проинформировано командование российского контингента, осуществляющего в Республике Арцах миротворческую миссию.


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