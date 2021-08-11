В Армении будут проведены трехмесячные учебные сборы резервистов

В Армении с 25-го августа по 25-е ноября 2021 года намечено провести трехмесячные учебные сборы резервистов.

Как передает «Арменпресс», проект решения правительства опубликован на едином сайте публикации проектов правовых актов e-draft.am

Согласно проекту решения, планируется объявить учебные сборы резервистов рядового, унтер-офицерского и офицерского составов, состоящих на учете в первой группе запаса сроком на три месяца - с 25 августа по 25 ноября 2021 года.

Планируется к учебным сборам привлечь 2 169 резервистов. 1 164 - из рядового состава, 254 - из младшего офицерского состава, 751 - из офицерского состава по мотострелковой, ракетно-артиллерийской, коммуникационной, разведывательной, инженерной специальностям.

Согласно проекту решения, для обеспечения учебных сборов сроком на три месяца, с 25 августа по 25 ноября 2021 года, планируется от органов, имеющих военно-транспортные обязанности, привлечь до 110 единиц транспортных средств.

Отмечается, что учебные сборы объявляются с целью усовершенствования и переподготовки военных навыков резервистов, привлечения к боевому дежурству по мере необходимости, согласно заключенному с ними договору.

В качестве обоснования отмечается, что принятие проекта решения обусловлено необходимостью привлечения мобилизационных человеческих ресурсов и транспортных средств Республики Армения на учебные сборы и боевое дежурство с целью усиления боеготовности Вооруженных сил Республики Армения.