Готовы сотрудничать с Вами во всех сферах: в Диаспоре и на Родине: делегация СДП Гнчакян - Пашиняну

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня принял членов Социал-демократической партии “Гнчакян” - председателя Центрального управления Амбика Сарафяна, члена Центрального управления Хачика Кешишяна и руководителя управления в Армении Седрака Ачемяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,риветствуя представителей партии, премьер-министр Пашинян отметил:





“Уважаемые господа,

Приветствую делегацию Социал-демократической партии “Гнчакян” и рад этой встрече. Мы всегда были в контактах с партией - как с центральным органом, так и с армянским органом. Приятно отметить, что партия, также армянская организация, участвует во вновь сформированном формате внепарламентских сил, в рамках которого мы уже провели две встречи. Также пытаемся принимать решения и двигаться вперед конкретными шагами. Конечно, это сотрудничество и этот диалог очень важны для нас, учитывая очень важную и уникальную роль партии в наших общинах диаспоры, ее участие и вклад в формирование политической культуры армянского народа в целом.

Мы всегда были открыты к диалогу, и я рад, что аналогичная готовность есть и с вашей стороны. Эти встречи - хороший повод уточнить нашу повестку дня после внеочередных парламентских выборов, обменяться мнениями относительно дальнейших действий, и, возможно, при необходимости принять конкретные решения. Еще раз приветствую вас и рад этой встрече”.

Председатель Центрального управления Социал-демократической партии “Гнчакян” Амбик Сарафян отметил: “Спасибо, господин премьер-министр. Это мы благодарим Вас за то, что приняли нас здесь. Прежде всего, позвольте от имени всей партии “Гнчакян” поздравить Вас с переназначением. В этот, наверное, самый ответственный период нашей истории, конечно, Вы лучше всех представляете и осведомлены обо всех вызовах - как внутренних, так и внешних.

Мы считаем, что шаги, которые Вы предприняли после выборов, особенно подходы к единству и консолидации как в парламентском, так и в внепарламентском форматах, очень правильны. Потому что если в прошлом призывы к единству, сотрудничеству, солидарности были желанием, то сегодня это просто абсолютная необходимость, потому что, если мы не сможем работать вместе в атмосфере единства и солидарности, будущее будет очень трудным.

Как партия мы всегда были готовы и сегодня готовы сотрудничать с Вами во всех сферах - как в диаспоре, так и на Родине. На данном этапе мы также придаем важность сотрудничеству со всеми силами, потому что это, наверное, единственный способ вывести нашу Родину, Арцах из этой сложной ситуации”.

Члены делегации Социал-демократической партии “Гнчакян” подчеркнули важность инициированного премьер-министром Николом Пашиняном диалога и взаимодействия с внепарламентскими силами на благо Родины.

Премьер-министр отметил, что Армения и Арцах переживают тяжелые испытания, но важно то, что сформировалось общее понимание относительно преодоления существующих вызовов и продвижения совместными усилиями. По словам Никола Пашиняна, уже состоявшиеся две встречи во внепарламентском формате, в которых участвует также армянская организация Социал-демократической партии “Гнчакян”, свидетельствуют о жизнеспособности этого формата, который будет продолжительным.

Премьер-министр обсудил с делегацией Социал-демократической партии “Гнчакян” вопросы укрепления связей Армения-Диаспора-Арцах и полного использования имеющегося потенциала. Собеседники обменялись мнениями о перспективах активизации взаимодействия в сферах информационных технологий, образования, ядерной медицины и ряде других направлений, поговорили о программах и инициативах развития.