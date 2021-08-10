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В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала

В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала

Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Мы ведем беседу об том, чтобы трансляция русскоязычного телеканала велось (гостелерадиокомпанией) "Голос Исламской республики" (IRIB)", - сказал посол в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос о создании канала на русском языке не в первый раз поднимается иранскими официальными лицами.


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