В Иране сообщили о планах создания русскоязычного телеканала
17:04, 10 Август, 2021
Вопрос о создании русскоязычного канала в Иране обсуждается, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Мы ведем беседу об том, чтобы трансляция русскоязычного телеканала велось (гостелерадиокомпанией) "Голос Исламской республики" (IRIB)", - сказал посол в ходе мероприятия, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Вопрос о создании канала на русском языке не в первый раз поднимается иранскими официальными лицами.
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