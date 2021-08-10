В ожидании справедливости: езиды по вопросу геноцида собираются обратиться в Международный суд

Дело о Геноциде езидов, совершенном террористическими группами в 2014 году в Шангале будет передано в Международный суд.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» председатель Национального союза езидов Хдр Хаджоян отметил, что на протяжении многих лет вместе с юристами и с европейскими деятелями ведется работа по сбору фактов, в которой представлены все детали, связанные с Геноцидом езидов.

«В 2014 году в Шангале геноциду подверглась целая нация. Массовое убийство, преступление, которое произошло на глазах у всех нас в 21 веке. Около 400 000 езидов стали беженцами, езидских детей похищали, насиловали езидских женщин», - сказал Хдр Хаджоян.

Он напомнил, что в то время США по боевикам террористической группировки «Исламское государство» нанесли прицельные удары с воздуха.

Геноцид езидов был признан рядом международных организаций и государств, включая и Армению. Союз езидов продолжит процесс признания геноцида. Обращаясь в Международный суд, они хотят не только осудить Геноцид езидов, но и предпринять шаги по выявлению виновных и привлечению их к ответственности. Хдр Хаджоян подчеркнул, что это общечеловеческое преступление, и они должны добиваться восстановления справедливости.

«Я призываю международное сообщество принять меры для предотвращения геноцида. Геноцид армян не был осужден вовремя. И на наших глазах происходят новые геноциды», - сказал он.

После Геноцида езидов в Сирии и Ираке были созданы лагеря, где спасшиеся езиды смогли укрыться. Шейх Бро Гасанян, духовный лидер езидов Армении, отметил, что ситуация там по-прежнему вызывает беспокойство. Об этом свидетельствует недавний пожар в одном из лагерей. Есть много гуманитарных проблем: безопасность, эпидемическая ситуация, нехватка еды, неблагоприятные условия.

«Сегодня противостоят возвращению езидов на родину. Это турецкий почерк. Это делается не спроста, мы думаем, что это запланировано. Международные организации требуют, чтобы там было определенное количество езидов, что станет основой для получения легального статуса. Чтобы этого не делать, Турция различными действиями создает атмосферу страха, чтобы езиды не возвращались в Синджар», - сказал шейх Бро Гасанян.

Целью обращения в Международный суд является не только осуждение инцидента и привлечение виновных к ответственности, но и предоставление статуса автономии провинции Шангал или создания зоны безопасности в этом районе. Езиды, обращаясь в суд, рассчитывают и на то, чтобы в международных организациях иметь своих представителей.