Судебное заседание по делу Р. Кочаряна и А. Геворгяна отложено: Геворкяна подвергнут приводу в суд

Суд общей юрисдикции Еревана (резиденция Шенгавит) под председательством судьи Анны Данибекян вновь отложил на неделю судебное заседание по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера, ныне депутата Национального собрания РА Армена Геворгяна.

Как сообщает «Арменпресс», адвокат Армена Геворгяна Эрик Алексанян выступил посредником в переносе заседания с учетом того, что его подзащитный Армен Геворгян избран депутатом НС и в настоящее время участвует в работе Парламента.

«Мой подзащитный также выдвинут кандидатом на пост председателя постоянного комитета по региональной и евразийской интеграции. Процесс избрания председателей комиссий начался 9 августа и продолжается до сих пор. Прошу его отсутствие считать уважительным», - обратился к суду Алексанян.

Он также напомнил, что фракция «Айастан» обратилась в Конституционный суд с иском о депутатской неприкосновенности.

Адвокат Роберта Кочаряна Ованнес Худоян также был согласен с переносом слушания дела.

«У меня есть еще одна оговорка. Ходатайство моего коллеги по обсуждению вопроса о правах Седрака Кочаряна. Я думаю, что отсутствие господина Геворгяна не мешает обсуждению этого вопроса, потому что это не имеет ничего общего с его интересами и правами», - сказал Худоян.

В ответ судья Анна Данибекян отметила, что суд не считает возможным обсуждение какого-либо вопроса, кроме отсутствия ответчика.

«На предыдущем заседании суд не зафиксировал обстоятельства неуважительного отсутствия Армена Геворгяна, учитывая, что это первое заседание Национального собрания. Учитывая, что подобное поведение повторяется, суд со стороны Армена Геворгяна усматривает недобросовестность. Суд считает, что Геворгян не явился в суд по неуважительной причине.

Прокурор Геворг Багдасарян предложил Геворкяна подвергнуть приводу в зал заседания суда.

«Армен Геворгян имеет новый статус, он неприкосновенен, мера принуждения не может применяться без разрешения Национального собрания. Такое предложение прокурора не соответствует требованиям уголовного процесса и Конституции», - возразил Эрик Алексанян.

Анна Данибекян подчеркнула, что с учетом того, что Армен Геворгян не явился на заседание по неуважительной причине, необходимо принять меры для обеспечения присутствия Геворгяна на следующем заседании.

«По этой причине суд, руководствуясь статьей 153 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, принял решение Армена Геворгяна на следующем заседании подвергнуть приводу в суд», - сказала Анна Данибекян.

Учитывая, что судебное заседание не может продолжаться без участия кого-либо из участников процесса, суд отложил рассмотрение дела до 13:00 17 августа.