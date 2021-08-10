Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 697

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 697. Скончались 54 человека, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным сайта Национального центра контроля заболеваний, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 455 846 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 713 человек, а с начала пандемии – 406 475. Скончались 6182.

К этому времени прививки сделали 664 997 человек, в том числе 204 234 двумя дозами.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.