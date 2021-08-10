Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5 697
11:57, 10 Август, 2021
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5 697. Скончались 54 человека, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
По данным сайта Национального центра контроля заболеваний, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 455 846 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 713 человек, а с начала пандемии – 406 475. Скончались 6182.
К этому времени прививки сделали 664 997 человек, в том числе 204 234 двумя дозами.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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