 Русский дом в Ереване реализует в приграничных районах ряд проектов 

В рамках традиционной программы «Здравствуй, Россия!» впервые из Армении в Москву 9 августа вылетела группа детей в составе 29 человек, десять из которых - уроженцы приграничных областей Сюник и Тавуш. Как передает «Арменпресс», приоритет был дан именно им в контексте целевого содействия Русского дома в Ереване приграничным областям, наиболее пострадавшим вследствие войны и политических развитий в регионе.

Русский дом в Ереване с момента назначения на должность руководителя представительства «Россотрудничества» в Армении Вадима Фефилова активно реализует проекты в приграничных регионах республики, особенно в Сюникской области. Куратор этих проектов – Людмила Агаханян.

В феврале 2021 года в средней школе № 3 города Капан состоялось торжественное открытие Центра русского языка. Центр оборудован в соответствии с современными требованиями (Wi-Fi, проектор и др.), обеспечен соответствующей литературой.

30 августа начнутся бесплатные курсы русского языка для полицейских Сюникской области Армении. Занятия будут проводиться на их территории, дважды в неделю, по два часа (с 18:00 до 20:00), на протяжении всего года.

30 августа, в День Капана, в городской библиотеке откроется читальный зал русской литературы под предварительным названием «Информцентр Русского дома».

В рамках проектов Русского дома в Ереване общественная организация «Россияне» примет участие в программе Гуманитарных миссий «Добро. РФ». Организация, согласно предварительной договоренности, на 21 день в конце сентября - начале октября в Сюникской области Армении примет волонтеров из России в количестве 25 человек. В школах сел Агарака, Давид Бека, Егварда, Уджанис, Чакатен, Шикахох, Цав, Шишкерт они для учеников 5-8 классов проведут уроки русского языка, по IT-технологиям. Кроме того, в Сюник будут направлены специалисты области здравоохранения для оказания помощи в больницах, поликлиниках, домах престарелых и т. д. Русский дом в Ереване уже согласовал этот проект с властями Сюникской области.

Также готов к подписанию Меморандум с Капанским филиалом Национального политехнического университета Армении об открытии на базе вуза «Контактного центра русского языка».

Многие инициативы еще в процессе разработки.