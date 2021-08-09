«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Армине Габриелян: «Лилии»

Сборник Армине Габриелян «Лилии» издан в серии «Модерн». Это первая книга автора. Сборник включает ряд рассказов, некоторые из которых уже публиковались в литературной прессе.

Творческое жизненное пространство Армине Габриелян - Араратская равнина, герои - живущие там простые, обычные люди, в основном женщины, со своими повседневными заботами, борьбой и любовью. Книга выпущена издательством «Эдит Принт».

Переводная литература

Джейн Остин: «Эмма»

Эмма Вудхаус, «красивая, умная и богатая», в возрасте двадцати одного года решает, что брак не для нее, и она навсегда должна остаться со своим старым отцом, и всю свою проницательность, энергию и все усилия приложить на соединение судеб окружающих ее молодых людей.

Добрые намерения, честность и высокая интеллектуальная доблесть одаренной хозяйки поместья Хартфилдов не подлежат сомнению, но беспристрастного читателя, восхищающегося этим персонажем, не раз возмутят ее безрассудные действия. К счастью, у Эммы с детства был добрый друг, который всегда умел замечать и указывать на ее ошибки, дабы направить ее на истинный путь. И именно этому старому другу суждено окончательно нарушить ее решение никогда не выходить замуж. Перевод с английского Арменуи Паландузян; Книгу выпустило издательство «Антарес».

Детско-юношеская литература

Нил Гейман: «Коралина»

Семья Коралины переезжает в новый дом. Кто может знать, что на уме одиннадцатилетней девочки? Ну, конечно же, исследовать и познакомиться с новым районом и с местными жителями. А жители очень своеобразные и очень необычные, даже ужасно необычные. Они живут не только на верхних и нижних этажах, но и за старой закрытой дверью в доме, готовые на все, чтобы Коралина осталась с ними навсегда. Чтобы преодолеть предстоящие проблемы, Коралине потребуется немало мужества и решимости. Иллюстрации Криса Риддла; Перевод с английского Артура Месропяна; Книга выпущена издательством «Зангак».

Документальная литература

Алан Бадью: «Век»

13 текстов «Века» основаны на лекциях Бадью на семинарах Международного философского колледжа (1998-2001 гг.). Он говорит о 20 веке. Как воспринимать тот век? Как понять суть «классического преступления» (Холокост, ГУЛАГ). В конце концов, эти преступления характеризуются бездумностью, потому что эта мысль заменена статистикой (миллионы жертв). Бадью считает, что ХХ век вовсе не давал обещаний «светлого будущего» или иллюзий относительно «земного рая». С точностью до наоборот. Движущей силой была страсть к реальности, стремление достичь всего «здесь и сейчас». Это был не век Евангелия, а век жизни. Это был век реализации, реализации, реализации, а не обещаний и надежд. Последние 20 лет века Бадью называют Второй реставрацией. Числа заменили действительность - опросы, счета, бюджет, ссуды, биржи. Мнение заменило мысль. По словам Бадью, преступления века еще не закончилось. «Возможно, на смену отъявленным преступникам пришли мелкие преступники, которые также анонимны, как и многие акционерные общества». Перевела Назени Гарибян; Книга выпущена издательством «Newmag».

Проект «Новая книга» представила Роза Григорян.