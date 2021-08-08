Токио-2020. Мне и радостно, и грустно от этой первой олимпийской медали. Ованнес Бачков

В Токио состоялась церемония награждения победителей среди боксеров в весовой категории 63 кг, на которой член сборной Армении по боксу Ованнес Бачков получил бронзовую медаль.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами после церемонии Ованнес Бачков сказал. «Для меня большая честь выиграть бронзовую медаль для Армении. Я ожидал большего, но опять же, слава богу, мы смогли выиграть эту медаль. Мне и радостно, и грустно за эту первую олимпийскую медаль. Многие подумают, почему мне грустно из-за бронзовой медали, но когда ты фаворит в своей весовой категории, тебе немного грустно из-за такой медали».

Бачков подчеркнул, что за каждой медалью стоит огромная работа. «Если получится совместить профессиональный и любительский бокс, то, может быть, я приму участие и в следующих играх», - подчеркнул он.

Лидер сборной Армении по боксу Ованнес Бачков, уже завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр, в полуфинале встретился с вице-чемпионом чемпионата мира, серебряным призером Панамериканских игр Дэвисом Кейшоу. Бачков уступил в полуфинале на «Кокгика Арене» в Токио и завоевал бронзовую медаль.

На церемонии закрытия XXXII Летних Олимпийских игр в Токио знаменосцем Армении станет чемпион Европы, уже бронзовый призер чемпионата мира Ованнес Бачков. Во время церемонии открытия Игр ему оказана честь нести флаг Республики Армения. На XXXII Летних Олимпийских играх Армения завоевала 4 медали. Тяжелоатлет Симон Мартиросян и борец греко-римского стиля Артур Алексанян завоевали серебро, а гимнаст Артур Давтян и боксер Ованнес Бачков - бронзовые медали.

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