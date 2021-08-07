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Опорный пункт ВС Азербайджана – угроза для жизни мирных жителей Ин Шена. ЗПЧ Арцаха

Опорный пункт ВС Азербайджана – угроза для жизни мирных жителей Ин Шена. ЗПЧ Арцаха

Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян посетил общину Ин Шен в  районе Шуши, где  встретился с жителями и главой  общины и ознакомился  с их проблемами.

Как  передает Арменпресс, Степанян сообщил на своей странице в Facebook, что до 44-дневной Арцахской войны в селе проживало 187 жителей, из которых сейчас постоянно проживают в селе только 86. Защитник  прав человека Арцаха отмечает, что основным препятствием к возвращению жителей  и  восстановлению нормальной жизни в селе является присутствие азербайджанских вооруженных сил на прилегающем холме, который занимает доминирующее положение над селом.

«Опорный пункт ВС Азербайджана, размещенный на соседнем с селом холме, является непосредственной и неопровержимой угрозой для жизни, физической и психической неприкосновенности мирного населения общиныИн Шен», - написалГегам Степанян.

По словам ЗПЧ Арцаха, присутствие азербайджанских вооруженных сил на этих территориях  создает препятствия и представляет прямую угрозу также для проведения сельскохозяйственных работ в плане безопасности, в частности организации сенокоса, использования пастбищ и занятия пчеловодством.

«29 июля и 2 августа были похищены принадлежащие жителями общиныИн ШенШушинского района 4 головы крупного рогатого скота. По утверждению сельчан, животных незаконно присвоили несущие службу на упомянутой позиции азербайджанские военнослужащие. В результате обсуждений с правоохранительными органами, выяснилось, что адресованное генеральному прокурору руководителем администрации Шуши сообщение уже направлено в полицию министерства внутренних дел Республики Арцах.

Несомненно, соответствующие органы Республики Арцах при посредничестве российских миротворцев должны начать переговоры, чтобы упомянутый опорный пункт был отведен с территории близ селаИн Шен—с целью восстановления нормальной жизни жителей, защиты их прав и обеспечения безопасности», - заключил Степанян.

 

 

 

 

 

 

 

 


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