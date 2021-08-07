По субвенционной программе в Спандаряне строится ирригационная система

В рамках программы субсидий, направленной на развитие экономической и социальной инфраструктуры общин, началось строительство системы внутренней ирригационной сети общины Спандарян Ширакской области.

Как передает Арменпресс, первоначальная стоимость программы составляет 25 млн 378 тысяч драмов, из которых 16 млн 495 тысяч будет выделено государством.

До сих пор орошение в поселке осуществлялось речной водой, потери воды за поливной сезон достигли 50%.

«Новая ирригационная система будет способствовать улучшению сельскохозяйственной деятельности в общине, около 5 гектаров пахотных земель станут орошаемыми», - в беседе с Арменпресс сказала и.о. главы управления информации и общественных связей Ширакской областной администрации Араксия Киракосян.

Траншейные работы уже проведены. Земляные каналы длиной 1022 м заменят металлическими полутрубами.