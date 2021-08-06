В Национальном собрании РА будет 12 Постоянных комиссий

Национальное собрание РА приняло представленный фракцией «Гражданский договор» законопроект о создании комиссий НС.Парламент отклонилпредставленный фракциями «Айастан»и «Честь имею» проект, в котором предлагалось создать в Национальномсобрании постоянную комиссию по вопросам Арцаха.

Как передает Арменпресс, Национальное собрание поставило на голосование вопрос о принятии представленного фракцией «Гражданский договор» проекта постановления Национального собрания об утверждении количества, наименования, направлений деятельности, сферы деятельности Национального собрания, голосование по которому было следующим:«за» проголосовали 67 депутатов, 27 воздержались.

Законопроект, внесенный фракциями «Айастан»и «Честь имею», также был поставлен на голосование, за него проголосовали 33 депутата, против 0 и воздержались 68 депутатов.

Председатель НС также сообщил, что фракции созвали заседания, избрали секретарей и руководителей.

Фракция "Гражданский договор" Национального собрания РА предложила создать 12 постоянных комиссий. По сравнению с Национальным собранием 7-го созыва, Комиссия по здравоохранению и социальным вопросам разделится на две отдельных комиссии.

Комиссии, предложенные партией ГД:

Постоянная комиссия по труду и социальным вопросам — 8 членов,

Постоянная комиссияпо здравоохранению — 8 членов,

Постоянная комиссияпо международным отношениям — 10 членов,

Постоянная комиссияпо науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту — 9 членов,

Постоянная комиссияпо европейской интеграции — 8 членов,

Постоянная комиссияпо правам человека и общественным вопросам— 8 членов,

Постоянная комиссияпо обороне и безопасности —11 членов,

Постоянная комиссияпо государственным и правовым вопросам —12 членов,

Постоянная комиссияпо региональной и евразийской интеграции — 8 членов,

Постоянная комиссия по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и вопросам окружающей среды—10 членов,

Постоянная комиссия по экономическим вопросам —12 членов,

Постоянная комиссия по финансово-бюджетным вопросам — 8 членов.