В Нижнем Новгороде установлен памятник композитору Араму Хачатуряну.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода. Памятник композитору установлен у Школы искусств им. Арама Хачатуряна. На церемонии открытия присутствовал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он сообщил, что благоустройство прилегающей к памятнику территории завершится в ближайшее время. Глава города отметил, что пространство вокруг памятника должно быть наполнено жизнью, связано с творчеством композитора и его музыкой.

Скульптор памятника - заслуженный художник Армении, член Международной федерации художников ЮНЕСКО Микаел Согоян.

Замдиректора по учебно-воспитательным работам нижегородской школы искусств Светлана Исаева сказала, что музыка Хачатуряна является источником вдохновения и личной мотивации для многих творческих людей.