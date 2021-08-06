В Нижнем Новгороде установлен памятник композитору Араму Хачатуряну
В Нижнем Новгороде установлен памятник композитору Араму Хачатуряну.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода. Памятник композитору установлен у Школы искусств им. Арама Хачатуряна. На церемонии открытия присутствовал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Он сообщил, что благоустройство прилегающей к памятнику территории завершится в ближайшее время. Глава города отметил, что пространство вокруг памятника должно быть наполнено жизнью, связано с творчеством композитора и его музыкой.
Скульптор памятника - заслуженный художник Армении, член Международной федерации художников ЮНЕСКО Микаел Согоян.
Замдиректора по учебно-воспитательным работам нижегородской школы искусств Светлана Исаева сказала, что музыка Хачатуряна является источником вдохновения и личной мотивации для многих творческих людей.
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