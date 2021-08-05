Левон Тер-Петросян и Араик Арутюнян обсудили вопросы, требующие неотложного решения в Арцахе

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял в своемдоме президента Республики Арцах Араика Арутюняна.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«В ходе беседы, которая длилась около полутора часов, обсуждались вопросы, касающиеся социальных вопросовв Арцахе, требующих безотлагательного решения, а также вопросы жилья, создания рабочих мест, возвращения арцахцев в Армению и другой необходимой помощи, оказываемой Арменией», - написал Мусинян.