Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Левон Тер-Петросян и Араик Арутюнян обсудили вопросы, требующие неотложного решения в Арцахе

Левон Тер-Петросян и Араик Арутюнян обсудили вопросы, требующие неотложного решения в Арцахе

Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял в своемдоме президента Республики Арцах Араика Арутюняна. 

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«В ходе беседы, которая длилась около полутора часов, обсуждались вопросы, касающиеся социальных вопросовв Арцахе, требующих безотлагательного решения, а также вопросы жилья, создания рабочих мест, возвращения арцахцев в Армению и другой необходимой помощи, оказываемой Арменией», - написал Мусинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]