Левон Тер-Петросян и Араик Арутюнян обсудили вопросы, требующие неотложного решения в Арцахе
19:49, 5 Август, 2021
Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян принял в своемдоме президента Республики Арцах Араика Арутюняна.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.
«В ходе беседы, которая длилась около полутора часов, обсуждались вопросы, касающиеся социальных вопросовв Арцахе, требующих безотлагательного решения, а также вопросы жилья, создания рабочих мест, возвращения арцахцев в Армению и другой необходимой помощи, оказываемой Арменией», - написал Мусинян.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен