В районе Джракана было найдено тело еще одного военнослужащего
18:40, 5 Август, 2021
В результате поисковых операций, проведенных 5 августа в направлении Джракана (Джабраил) и Матагиса, были обнаружены еще останки одного военнослужащего (резервиста, добровольца), которые были эвакуированы с позиции Джракан.
Об этом, как сообщает Арменпресс, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.
Согласно источнику, останки будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы.
«Всего за 9 месяцев после заключения перемирия, с оккупированных территорий, Арцаха, былонайдено и эвакуировано 1631тело», - говорится в сообщении.
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