В районе Джракана было найдено тело еще одного военнослужащего

В результате поисковых операций, проведенных 5 августа в направлении Джракана (Джабраил) и Матагиса, были обнаружены еще останки одного военнослужащего (резервиста, добровольца), которые были эвакуированы с позиции Джракан.

Об этом, как сообщает Арменпресс, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

Согласно источнику, останки будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы.

«Всего за 9 месяцев после заключения перемирия, с оккупированных территорий, Арцаха, былонайдено и эвакуировано 1631тело», - говорится в сообщении.