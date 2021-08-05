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В районе Джракана было найдено тело еще одного военнослужащего

В районе Джракана было найдено тело еще одного военнослужащего

 В результате поисковых операций, проведенных 5 августа в направлении Джракана (Джабраил) и Матагиса, были обнаружены еще останки одного военнослужащего (резервиста, добровольца), которые были эвакуированы с позиции Джракан. 

Об этом, как сообщает Арменпресс, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел  Республики Арцах.

Согласно источнику, останки будут идентифицированы после судебно-медицинской экспертизы.

«Всего за 9 месяцев после  заключения перемирия,  с оккупированных территорий, Арцаха, былонайдено и эвакуировано 1631тело», - говорится в  сообщении. 

 

 

 


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